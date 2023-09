Diese Königinnen aus Meschede und Umgebung sind schon dabei

Meschede. Die WP-Schützenkönigin des Jahres wird gesucht. Aus Meschede, Heinrichsthal-Wehrstapel und Bad Fredeburg gibt es erste Bewerbungen.

Zum elften Mal wird die WP-Schützenkönigin gewählt. Weiterhin sind Anmeldungen der Schützenvereine und Bruderschaften möglich. Drei Königinnen sind schon dabei: Simone Hochfeld aus Heinrichtal-Wehrstapel, Sophia Hardebusch aus Bad Fredeburg und Rebekka Mertens aus Meschede.

Simone Hochfeld

Simone Hochfeld von der St.-Josefs-Schützenbruderschaft Heinrichstal-Wehrstapel. Foto: Privat

Simone Hochfeld von der St.-Josefs-Schützenbruderschaft Heinrichstal-Wehrstapel war bereits vor 15 Jahren schon einmal Schützenkönigin. Der für sie gewählte Leitspruch der Schützenbruderschaft lautet „she gave up her dream to preserve the old traditions“.

Bestens ausgestattet mit einer eigenen kleinen Schützenhalle im Garten regiert sie nun ein weiteres Jahr. Besondere Festmomente, an die sie sich noch lange erinnern wird, waren zum einen die Freudentränen und die emotionale Proklamation, zum anderen der Königstanz, der Konfettiregen und die große Feier.

Simone sei stolz auf ihre Familie, immer da, mittendrin anstatt nur dabei, ein Organisationstalent, nichts ohne ihre Mädels, ehrlich und echt.

Sophia Hardebusch

Sophia Hardebusch von der Schützenbruderschaft in Bad Fredeburg. Foto: Privat

Der Königin der Schützenbruderschaft in Bad Fredeburg wird die königliche Ehre zum ersten Mal zuteil.

Sophia Hardebusch ist genau die richtige für den Titel als WP-Königin, weil sie das Schützenfest gelebt und 24/7 gefeiert hat, sagt ihr Umfeld.

Sie gilt als unkomplizierte Königin, die sich ihre Haare vor dem Umzug mal eben selber stylt. Auch den Kindern hat sie es mit ihrem „Prinzessinnen“-Kleid angetan.

Dem Bad Fredeburger Königspaar bleibt besonders der „überragende“ Königstanz, das Festessen am Schützenfest-Montag und das Fußballspiel zwischen Königspaar und Vize-Königspaar in sehr guter Erinnerung.

Rebekka Mertens

Rebekka Mertens von der St.-Georgs-Schützenbruderschaft Meschede. Foto: Privat

Mit ins Rennen geht außerdem Rebekka Mertens von der St.-Georgs-Schützenbruderschaft Meschede. Sie ist besonders geeignet, weil sie „die Flausen ihres Mannes mit Würde trägt“, so heißt es in der Bewerbung.

Außerdem regiert sie Zuhause auch schon eine Männerwelt und ihr fehlte nach den Titeln als Zug- und Wanderkönigin noch die „große“ Krone. Besondere Momente des Mescheder Schützenfests waren für sie der Abend der Proklamation, als der Vorhang unter Jubel fiel und die nicht enden wollende Königsparty.

Ein anderer Moment hingegen hat ihr das Herz in die Hose rutschen lassen: Beim Schuss des Mitstreiters drehte sich der Vogel ganz gefährlich.

>>> Jetzt noch bewerben

Bewerben können sich die Schützenvereine und Bruderschaften ab weiterhin online unter www.wp-koenigin.de.

In der Qualifikation kann von Donnerstag, 21. September, um 12 Uhr bis zum 5. Oktober um 12 Uhr je Verein täglich abgestimmt werden.

Darauf folgt bis zum 10. Oktober das Voting für das Regionalfinale unter den zehn bestplatziertesten Vereinen. Neben dem Publikumsvoting per SMS-Abstimmcode und WP-Zeitungscoupon gibt es ein Juryvoting.

Die Ergebnisse werden am 13. Oktober bekannt gegeben, die sieben Kandidatinnen für das Superfinale stehen im Zuge dessen fest. Danach heißt es Endspurt im Voting, so dass am 22. Oktober dann feststeht, wer die neue WP-Königin ist.

