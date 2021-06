In Heinrichsthal ist die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Ruhr ausgerückt. Es ist Diesel ausgelaufen.

Feuerwehr Diesel in der Ruhr bei Meschede: Feuerwehr rückt aus

Heinrichsthal. Die Löschgruppe Wehrstapel musste technische Hilfe leisten: Diesel ist unter anderem in die Ruhr gelaufen.

Die Feuerwehr ist am Freitag, 18. Juni, zu einem Einsatz nach Heinrichsthal ausgerückt. Dort ist Diesel aus einem defekten Kraftstofftank ausgelaufen - auch in die Ruhr.

Technische Hilfe

Die Freiwillige Feuerwehr musste sich am Freitagvormittag ausgetretenem Kraftstoff widmen: In Heinrichstal ist Diesel ausgelaufen und auch die Ruhr war betroffen. Auf dem Gelände eines Gewerbebetriebes wurde der Kraftstofftank eines LKW beschädigt. Der Diesel trat aus und gelangte über einen Regenablauf in ein Gewässer. Dieses führte unterirdisch bis hin zur Ruhr.

Vor Ort hat die Löschgruppe Wehrstapel dem Ruhrverband und der Unteren Wasserbehörde technische Hilfe bei der Beseitigung geleistet. So konnte der Diesel am Einlauf in die Ruhr mit Hilfe von Ölschlengeln aufgefangen und mit schwimmfähigen Bindemittel aufgenommen werden. Auch die Polizei war vor Ort. Einsatzleiter war Wendelin Hermes.

Nette Geste

Die Eigentümerin des Hofladen Dolle in Wehrstapel kam zufällig an der Einsatzstelle vorbei und spendierte jedem Kameraden bei der schwülen Hitze ein kühlendes Eis. Die Löschgruppe Wehrstapel bedankt sich für diese nette Aktion.

