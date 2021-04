Kamera an, Mikro aus: So laufen aktuell die digitalen Proben des Jungen Chores (oben), weil selbst „echte Proben“ auf Abstand (unten rechts) seit langer Zeit nicht mehr erlaubt. Die Mitglieder des Chores setzen ihre ganze Hoffnung darauf, ihr Publikum endlich wieder bei ihren beliebten Weihnachtskonzerten in der Esloher Schützenhalle (unten links) begeistern zu können.