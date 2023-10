Dirk Wiese (SPD): Keine Flüchtlinge in Turnhallen

Meschede/Hochsauerlandkreis. Der SPD-Abgeordnete Dirk Wiese aus dem Hochsauerlandkreis zur Asyl- und Flüchtlingspolitik. Selbst „Dirty Harry“ Harald Schmidt reagiert darauf.

Dirk Wiese, heimischer Bundestagsabgeordneter der SPD und stellvertretender Fraktionsvorsitzender, hat sich jetzt zur Asyl- und Flüchtlingspolitik geäußert. In einem Podcast der Bundestagsfraktion nimmt der Politiker aus dem Hochsauerlandkreis Stellung. Locker überschrieben ist das: „Wie können wir die Migration regeln, Dirk?“

Vor Ort: „Die ehrenamtlichen Strukturen sind ausgezehrt“

Deutschland habe seit dem russischen Angriffskrieg über eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen, dazu 250.000, 260.000 Menschen aus anderen Ländern – bis zum Jahresende rechne man mit 380.000 bis 400.000 Menschen, so Wiese. Diese Steigerungen führten zu einer „herausfordernden Situation“: „Die hohen Zahlen führen zu Schwierigkeiten vor Ort.“ Wiese berichtet, in seinem Wahlkreis suchten die Bürgermeister Wohnraum für Flüchtlinge: „Es wird immer schwieriger, adäquate Unterbringungsmöglichkeiten zu finden.“ Er sagt auch über seinen Wahlkreis im HSK: „Die ehrenamtlichen Strukturen sind ausgezehrt.“ Wiese ist „skeptisch“, Flüchtlinge notfalls in Turnhallen unterzubringen – das würde vor Ort für Unzufriedenheit sorgen.

Der SPD-Politiker befürwortet unter anderem die Verlängerung des Abschiebegewahrsams. Ein Detail, das sich ändert, spricht er an: Wenn bisher ein abgelehnter Asylbewerber, der in einer Erstaufnahme- oder Gemeinschaftsunterkunft lebt, abgeschoben werden sollte, dann durfte die Ausländerbehörde bisher auch nur sein Zimmer betreten – versteckte er sich in einem anderen, war das tabu.

Legale Wege für eine Zuwanderung

Dirk Wiese befürwortet eine Zuwanderung: „Wir brauchen Zuwanderung – so früh wie möglich in Arbeit.“ Flüchtlinge mit Bleibeperspektive sollten in Deutschland schnell arbeiten können. Er sagt: „Wir wollen weg von diesen Arbeitsverboten, insbesondere für all jene, die eine berechtigte Bleibeperspektive in Deutschland haben. Wir wollen Menschen integrieren. Das geht nicht, wenn die den ganzen Tag nichts zu tun haben, in einer Gemeinschaftsunterkunft aufeinandersitzen und keine Perspektive haben.“ Wiese befürwortet Migrationsabkommen, damit legale Wege nach Deutschland eröffnet würden.

Der SPD-Politiker Dirk Wiese sieht Seenotrettung als selbstverständlich an. Hier bringt die Hilfsorganisation Sea-Watch bei einem Rettungseinsatz im zentralen Mittelmeer 77 Migranten in Sicherheit. Foto: Fabian Melber / Sea-Watch.Org / dpa

Der SPD-Fraktionsvize meint über Sozialleistungen oder Gesundheitsleistungen als so genannte „Pull-Faktoren“, die Flüchtlinge angeblich nach Deutschland lockten: „„Alle Studien zeigen, dass diese vermeintlichen Pull-Faktoren massiv überschätzt werden. Ein Flüchtling, der sich auf den Weg macht, der einer kriminellen Schlepper-Vereinigung mehr als 10.000 Dollar zahlt, der kommt nicht hierhin wegen der Sozialleistungen oder weil er eine Gesundheitsbehandlung bekommt.“

Seenotrettung ist ein „elementares Menschenrecht“

Dirk Wiese spricht sich klar für die Seenotrettung aus: „Wenn ich es mir wünschen könnte, dann müsste die Seenotrettung im Mittelmeer staatlich organisiert sein.“ Seenotrettung sei ein „elementares Menschenrecht“: Deutschland mache das schließlich auch mit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in der Nord- und in der Ostsee: „Es ist selbstverständlich, dann man Menschen, die in Gefahr sind, immer helfen muss.“

Viele Reaktionen erhält Dirk Wiese im Kurznachrichtendienst X, früher Twitter. Selbst der Entertainer und Kabarettist Harald Schmidt äußert sich als „Dirty Harry“: „Hören Sie auf anderen Völkern ihre Fachkräfte abzuwerben! Investieren Sie in Bildung und Rückkehr zum Leistungsprinzip, dann löst sich der hausgemachte Fachkräftemangel von ganz alleine.“

