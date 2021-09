Diskussion in Meschede mit sechs Bundestagskandidaten

Meschede. Wer sich selbst ein Bild von den HSK-Bundestagskandidaten machen will, kann sie in Meschede treffen.

Wie entwickelt sich künftig das Renteneintrittsalter? Ist das Faxgerät im ländlichen Raum das Kommunikationsmittel der Zukunft? Gibt es bald Currywurst-freie-Zonen zur Einsparung von Kohlendioxid und spielt Moral noch eine Rolle, wenn Kapital ins Rennen kommt? Gleich sechs Bundestagskandidatinnen und -kandidaten stellen sich auf Einladung der Interessengemeinschaft Mescheder Wirtschaft (IMW) am Mittwoch, 8. September, in einer öffentlichen Podiumsdiskussion den Fragen zu aktuell brennenden und politischen Themen in der Stadthalle Meschede.

Neutrale Bühne

„Wir bieten den sechs größten Parteien eine neutrale Bühne und möchten mit den Kandidatinnen und Kandidaten ins Gespräch kommen, inwieweit unsere lokalen Probleme auch auf Bundesebene Berücksichtigung finden und wie konkrete Ansätze aussehen könnten“, erklärt der neue IMW-Vorsitzende Frank Hohmann.

Das IMW-Forum gibt bereits zum sechsten Mal Wahlkandidaten die Gelegenheit, ihre Schwerpunkte und künftigen Inhalte zu erläutern und dient als Orientierungshilfe für die anstehende Bundestagswahl. An der Diskussion am 8. September nehmen Otto Strauß (AfD), Friedrich Merz (CDU), Karl-Ludwig Gössling (DIE LINKE), Carl-Julius Cronenberg (FDP), Maria Tillmann (Grüne/Bündnis 90) und Dirk Wiese (SPD) teil.

„Wir freuen uns über eine rege Diskussion zu verschiedenen Bereichen wie der Wirtschaft und den Finanzen und zum zentralen Thema der Nachhaltigkeit. Aber auch Fragen aus den Bereichen Innen- und Außenpolitik sowie Bildung und Soziales werden einfließen“, ergänzt Dirk Lahrmann als stellvertretender Vorsitzender.

Gäste und Livestream

Auch in diesem Jahr setzt die IMW dabei auf Gäste vor Ort in der Stadthalle sowie im Livestream und gibt so über verschiedene Kanäle einen Überblick vor der Wahl. Vor allem Jüngere sollen über das Streaming für das Thema Politik gewonnen werden und für ihre Heimat mitbestimmen. Im Nachgang wird die Veranstaltung so auch weiterhin abrufbar sein und nach Themenschwerpunkten aufgeteilt. Die IMW freut sich über zahlreiche Gäste aus dem gesamten Hochsauerland und lädt alle Interessierten herzlich ein.

Das IMW-Forum findet am Mittwoch, 8. September, um 19 Uhr in der Stadthalle Meschede statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Für das IMW-Forum gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen in der Stadthalle, jedoch wird die Veranstaltung live auf dem Facebook- und YouTube-Kanal der IMW gestreamt.

Beide Kanäle sind auf der Internetseite www.imwmeschede.de zu finden

