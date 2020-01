Downtown Abbey in Meschede: Film mit Geschichte und Witz

Das besondere Kino im Mescheder Lindentheater lockt am kommenden Dienstag mit einem Kostümfilm. Es läuft um 20 Uhr die Film-Fortsetzung der Serie „Downton Abbey“ mit Maggie Smith und Hugh Bonneville, die inhaltlich das Geschick einer britischen Adelsfamilie weiterführt. Redaktion und Kino verlosen dreimal zwei Karten für einen besonderen Kino-Spaß.

Das Aus der Serie im Jahr 2015

Nach sechs Staffeln mussten Fans im Dezember 2015 vorläufig Abschied von der Aristokratenfamilie Crawley, deren Bediensteten und dem fiktiven Landsitz Downton Abbey in der Grafschaft Yorkshire nehmen. Nun kommt „Downton Abbey“ auf die Kino-Leinwand zurück. Die Geschichte der britischen Adelsfamilie Crawley rund um Stammhalter Robert Crawley (Hugh Bonneville) und Ehefrau Cora Crawley (Elizabeth McGovern) wird nahtlos fortgesetzt und alle Familienmitglieder und ihre Bediensteten sind erneut vor der Kamera.

Königlicher Besuch

Diesmal kündigt sich königlicher Besuch an, der sogar Violet Crawley (Maggie Smith) in die Knie zwingen wird. epd-Film ist dafür voll des Lobes: „Das ist urkomisch und grandios inszeniert. Wie schon in der Serie gelingt Schöpfer und Drehbuchautor Julian Fellowes die perfekte Balance zwischen Komödie, Satire und Drama. Mit Sorgsamkeit und Respekt zeichnet er die Figuren nach – egal ob Adel oder Dienerschaft; wie beiläufig und doch arg harmlos thematisiert er dabei die Klassenunterschiede Anfang des 20. Jahrhunderts im Vereinigten Königreich.“

Zeithistorisches wird eingebunden

Es war ein großes Geschenk an die Fans, als vier Jahre nach dem Aus der Kostüm-Serie „Downton Abbey“ ein ganzer Film in die Kinos kam. Die Serie ist inzwischen längst Kult, konnte drei Golden Globes und 15 Emmys absahnen. Grund dafür sind nicht nur die wundervollen Kostüme, Kulissen und Darsteller, sondern auch die kluge Art, in der die Serie zeithistorische Ereignisse wie den Ausbruch des Ersten Weltkrieges oder den Untergang der Titanic verarbeitete. Auch für das Jahr 1927 bieten sich solche Ereignisse an.

Das Drehbuch stammt vom oscarprämierten Serienschöpfer Julian Fellowes, die Regie übernimmt Michael Engler, der nicht nur das Finale der Mutterserie, sondern auch Episoden für Serien wie „Six Feet Under“ und „Sex and the City“ inszenierte.

Gewinnspiel

Unsere Zeitung verlost mit dem Mescheder Lindentheater dreimal zwei Karten unter allen, die bis Montag um elf Uhr eine Mail senden an gewinnspiel-meschede@westfalenpost.de. Stichwort „BIK“. Name und Adresse nicht vergessen. Viel Glück!