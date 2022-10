Drei Einsätze für die Feuerwehr im Stadtgebiet Meschede

Meschede. Dreimal ist die Feuerwehr zuletzt im Stadtgebiet Meschede ausgerückt. Es hat gebrannt und es wurde technische Hilfe benötigt.

Die Feuerwehr ist im Stadtgebiet Meschede am Freitag zu drei Einsätzen ausgerückt.

8.40 Uhr, Wallen, Unterm Hessenberg: Die Löschgruppen Calle und Wallen werden zu einer Türöffnung alarmiert. Es ist aber letztlich kein Eingreifen der Feuerwehr notwendig, da der Hausnotruf unbeabsichtigt ausgelöst worden war.

16.30 Uhr, Am Steinbach in Enste: Müll brennt in einem Container und muss gelöscht werden. Der Löschzug Meschede und die Löschgruppe Wennemen sind vor Ort.

17.30 Uhr, Warsteiner Straße in Meschede: Auf der B55 befindet sich eine Ölspur. Der Löschzug Meschede kümmert sich um die Beseitigung.

