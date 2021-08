Drei Einsätze für die Feuerwehr Meschede

Zu drei Einsätzen ist die Feuerwehr Meschede in der Nacht gerufen worden.

Meschede. Gleich dreimal innerhalb von wenigen Stunden ist die Feuerwehr Meschede ausgerückt.

Zwischen Samstagabend 17.40 Uhr und Samstagmorgen um 8 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr Meschede zu drei Einsatzorten gerufen worden. Die Kameraden waren schnell zur Stelle, einen Brand löschen mussten, sie allerdings nicht.

Erste Alarmierung am Freitag

Die erste Alarmierung kam, bereits am frühen Freitagabend zur Jugendherberge „Haus Dortmund“. Noch vor wenigen Wochen war die Feuerwehr dorthin wegen Disconebel alarmiert worden. Aber diesmal hatte hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst, ohne dass die Kameraden ein Feuer feststellen konnten.

Nölle-Nodeko

Das Gleiche galt für die Brandmeldeanlage der Firma Nölle-Nodeko im Schlahbruch. Dorthin wurde die Feuerwehr gleich zweimal gerufen, einmal morgens um kurz vor fünf und einmal um acht. „Beide Male konnten wir nichts feststellen“, erklärte Pressesprecher Holger Peek. So wurde auch dort nur die Anlage zurückgesetzt und die Einsatzstelle an die Inhaberin, die auch in den Betrieb geeilt war, übergeben.

