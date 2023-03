Fahrzeuge der Feuerwehr Meschede im Gerätehaus an der Fritz-Honsel-Straße.

Feuerwehr Drei Einsätze für Löschzug der Feuerwehr in Meschede

Meschede. Der Löschzug der Feuerwehr in Meschede hat drei Einsätze gehabt - immer häufiger wird er zu Technischer Hilfe gerufen.

Dreimal ist die Feuerwehr in Meschede am Wochenende zu Einsätzen gerufen worden.

Immer wieder: Technische Hilfe

Am Samstag sollte an der A46 zwischen Meschede und Velmede um 15.45 Uhr eine Unfallstelle abgesichert werden. Allerdings war die Autobahnpolizei rasch vor Ort, um das zu übernehmen - der Löschzug konnte wieder abrücken. Einmal mehr „Technische Hilfe“ lautete der Einsatz am Sonntag um 9.13 Uhr: Die Drehleiter der Feuerwehr fuhr zur Waldstraße, um den Rettungsdienst zu unterstützen.

In der Mittagszeit am Sonntag rückte die Feuerwehr zur Mallinckrodtstraße in Meschede aus - wieder zur Technischen Hilfe: Dort musste gegen 12 Uhr auf etwa 50 Quadratmetern eine Ölspur abgestreut werden.

