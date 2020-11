Bad Fredeburg. Drei Schüler eines Kurses der DRK Pflegeschule in Bad Fredeburg haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Was das für die Kurse bedeutet.

Gleich drei positive Corona-Fälle hat es in den vergangenen Wochen in der DRK-Pflegeschule in Bad Fredeburg gegeben. Das erste positive Testergebnis bereits am 22. Oktober, die anderen beiden Fälle in den Tagen darauf. „Die Infektionen der Schüler standen allerdings in keinem Zusammenhang“, wie die Leiterin des Bildungsinstitutes, Andrea Heupel, auf Anfrage dieser Zeitungs bestätigte: „Alle drei Schüler haben sich offenbar im privaten Raum angesteckt.“

Nach dem ersten positiven Test sei der Kurs des infizierten Schülers, in dem auch die späteren Fälle waren, sofort nach Hause geschickt worden - insgesamt 25 Schüler. Auch der zweite Kurs der Pflegeschule, der ebenso im ehemaligen St. Georg-Krankenhaus in Bad Fredeburg untergebracht ist und aus elf Schülerinnen und Schülern besteht, wurde zur Sicherheit nach Hause geschickt.

Unterricht per Homeschooling fortgesetzt

„Wir haben den Unterricht dann per Homeschooling fortgesetzt“, so Heupel: „Alle drei infizierten Schüler zeigten glücklicherweise nur sehr schwache Symptome.“ Das Hygienekonzept, dass schon vorher Bestand hatte, habe ein ständiges Tragen von Mund-Nasen-Schutzen und das regelmäßige Lüften der Klassenräume vorgesehen: „Wir haben uns auch darum gekümmert, dass sich beide Kurse im Gebäude nicht begegnen.“

Am Donnerstag, 12. November, sei die Quarantäne für den ersten Kurs beendet. Die Schülerinnen und Schüler kommen für zwei Tage zurück in die Pflegeschule, ehe in der kommenden Woche der Praxisteil der Ausbildung beginne. Der zweite Kurs, wo es keine positiven Corona-Fälle gegeben habe, befinde sich bereits im Praxisteil.

