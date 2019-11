Spaziergänger melden aus Enste eine dreiste Sperrmüll-Entsorgung am Waldrand. Was die Allgemeinheit dieser Wildmüll kostet.

Enste. Auf einem Parkplatz in Enste ist illegal Sperrmüll abgeladen worden.

Am Waldrand haben Unbekannte illegal eine zerlegte Vitrine abgeladen. Zu den Verursachern ist der Stadt noch nichts bekannt, so Stadtsprecherin Angelika Beuter. Die städtischen Mitarbeiter werden aufgeladen und entsorgen. „In diesem Fall betragen die Entsorgungskosten rund 100 Euro. Dazu käme – je nach Müllmenge und -art – ein Bußgeld von 50 Euro bis hinauf zu einem vierstelligen Betrag.“ Die Verursacher würden jedoch „meist nicht gefasst“.

16.000 Euro im Jahr 2018

Da die Kosten als so genannter „Wildmüll“ in die Gebührenkalkulation einfließt, zahlen alle Gebührenzahler dafür. Beuter: „Allein 2018 betrug der Posten „Wildmüll“ in der Gebührenkalkulation knapp 16.000 Euro.“