Dreister Kupferdiebstahl in der Gemeinde Bestwig

Die Polizei ermittelt nach einem dreisten Diebstahl an der Bestwiger Straße in Heringhausen.

Heringhausen. Die Kriminalpolizei in Meschede ermittelt nach einem dreisten Kupferdiebstahl in der Gemeinde Bestwig. Gesucht werden Zeugen.

Unbekannte Täter haben sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Mittwoch, 12.45 Uhr, an einem Gebäude an der Bestwiger Straße in Heringhausen zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, montierten sie in diesem Zeitraum Kupferrohre ab. Teile davon nahmen sie anschließend mit.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter 0291/90200 entgegen.

