Schmallenberg/Meschede. Eine Schmallenbergerin hat Drogen an Minderjährige verkauft. Jetzt stand sie vor Gericht. Ihre Hoffnung dabei: eine Strafe auf Bewährung.

Wieder eine Bewährungsstrafe oder doch ins Gefängnis? Vermindert schuldfähig oder voll schuldfähig? Wahrlich auf der Kippe stand jetzt ein Urteil für eine 34-jährige Schmallenbergerin vor dem Schöffengericht in Meschede. Am Ende kam sie sichtbar erleichtert mit einer Bewährungsstrafe, aber auch mit einer deutlichen Ansage von Richter Dr. Sebastian Siepe, davon.

In Jugendhilfeeinrichtung

Der Schmallenbergerin wurde vorgeworfen, im Zeitraum zwischen Oktober 2018 und April 2019 immer wieder mit insgesamt drei Minderjährigen Drogen konsumiert zu haben. Mehr als 50 Fälle seien bekannt. Drogen aus ihrem Besitz und in ihrer Schmallenberger Wohnung. Und wissentlich, dass die Mitkonsumenten zum Tatzeitpunkt minderjährig waren. Die Jugendlichen lebten zur Tatzeit in einer Schmallenberger Jugendhilfeeinrichtung, als einer der Jugendlichen, damals 14 Jahre alt, die Angeklagte auf der Straße kennenlernte.

Erst habe sie ihn verwechselt, dann sei man ins Gespräch gekommen, der 14-Jährige habe nach einer Zigarette gefragt, erklärt die Angeklagte. Man habe sich gut verstanden, später dann gemeinsam Cannabis in der eigenen Wohnung konsumiert. Nach einiger Zeit konnte der 14-jährige seinen drei Jahre älteren Kumpel aus der Jugendhilfeeinrichtung überreden mitzukommen, später auch einen weiteren 18-Jährigen. Man saß zusammen in der Wohnung, habe gequatscht und regelmäßig auch Drogen genommen.

Drogen seit dem 14. Lebensjahr

Teilweise fast täglich, mal nur an einzelnen Tagen in der Woche. Die Drogen habe die Angeklagte, die nach eigener Aussage selber seit ihrem 14. Lebensjahr Drogen nehme, von einem Mittelsmann gekauft und zu gleichen Konditionen weiterverkauft. Mal habe sie das Cannabis an die Jugendlichen verkauft, mal habe man „einfach zusammengeraucht“, mal hätten die Minderjährigen Elektronikgeräte wie MP3-Player oder Bluetoothboxen gegen die Drogen eingetauscht.

Ob der Angeklagten nicht klar gewesen sei, was sie da tue, fragt Richter Siepe mehrmals. „Zu dem Zeitpunkt habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht. Es tut mir auch wirklich Leid“, zeigte sich die Angeklagte reuig. Dabei hatte sie laut Eintragung ins Bundeszentralregister bereits 2009 Drogen an Minderjährige verkauft, schon damals eine Bewährungsstrafe erhalten.

Später auch Amphetamine

Anfangs sei nur Cannabis konsumiert worden, später auch Amphetamine. Wie oft und in welchen Mengen, daran konnten sich weder die Jugendlichen noch die Angeklagte erinnern. Es habe aber auch Besuche ohne Drogenkonsum gegeben, beteuerten die Jugendlichen wie auch die Angeklagte, die sich momentan in einem Wiedereingliederungsverfahren befindet und auf Arbeitssuche ist. Ein von der Verteidigerin eingereichter Antrag auf Minderung der Schuldfähigkeit - die Mandantin befinde sich auf dem geistigen Stand der Jugendlichen und sei sich ihres Verhaltens nicht bewusst - wurde abgelehnt.

Während die Staatsanwaltschaft eine zweijährige Haftstrafe für die Schmallenbergerin forderte, hatte Richter Dr. Siepe ein Einsehen: „Mit einer Freiheitsstrafe wäre ihnen nicht geholfen.“ Es sei durchaus gnädig, dass Urteil mit einer dreijährigen Bewährungsstrafe zu sprechen. Aber die Angeklagte habe, so Siepe, die Drogen nicht mit einer finanziellen Bereicherungsabsicht an die Jugendlichen abgegeben: „Aber wir glauben, dass es dringen nötig ist, dass sie sich auf den Weg einer Therapie bewegen.“ Der Angeklagten wird, neben dem bereits seit vielen Jahren aktiven Betreuer, ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt, sie muss sich in eine Suchtberatung begeben zudem zeitnah 200 Sozialstunden ableisten.