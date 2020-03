Fünf Wochen schulfrei für alle Schüler in NRW. Als uns diese Nachricht am Freitag erreicht hat, haben sich sicherlich viele von uns gefreut. Doch nach der anfänglichen Freude kam schnelle Ernüchterung: Was sollen wir die fünf Wochen lang tun, wenn viele Freizeitangebote aufgrund des Coronavirus nicht stattfinden?

Wir haben fünf Tipps gegen aufkeimende Langeweile in den „Corona-Ferien“ gesammelt und hoffen sie helfen euch weiter.



1. Im Einsatz für andere

In vielen Städten und Dörfern helfen Jugendliche älteren Leuten beim Umgang mit dieser Ausnahmesituation. Da das Infektionsrisiko bei älteren Menschen besonders hoch ist, trauen viele von ihnen sich nicht mehr vor die Tür. Doch da können wir helfen: Wenn Einkäufe erledigt werden müssen oder der Hund Gassi geführt werden muss, wir Jugendlichen zeigen unsere Hilfsbereitschaft und nehmen älteren Menschen diese Arbeit ab.

Und dies hat gleich zwei Vorteile: Wir sichern somit die Gesundheit der älteren Personen und machen sie damit glücklich, und wir selber haben ein gutes Gefühl dabei und keine Langeweile mehr. Lasst uns zeigen, dass wir Jugendlichen nicht so faul sind, wie immer behauptet wird und wir ein großes Herz haben!

2. Schweinehund überwinden

Sport ist Mord“ – das ist die Einstellung von vielen Leuten. Doch das gute Gefühl, wenn man seinen inneren Schweinehund endlich überwunden hat ist unersetzbar. Es kommt der Frühling, das Wetter wird besser. Die perfekten Voraussetzungen, um joggen zu gehen! Motiviert euch und nutzt eure Zeit, in der ihr sonst nur sinnlos zuhause rumsitzen würdet, für eine Runde Sport. Ihr werdet schnell Erfolgserlebnisse erzielen und so bleibt ihr motiviert. Und noch was: als fitter, gesunder und junger Mensch ist das Risiko eines schlechten Krankheitsverlaufs des Virus sehr gering. Sport ist also doch kein Mord.

Joggen stärkt das Immunsystem und macht gute Laune. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

3. Berufe erkunden

Dies ist ein Tipp für die etwas Jüngeren unter euch, die noch unsicher sind, welchen Beruf sie später einmal ausüben wollen. Ein freiwilliges Praktikum kann dabei Licht ins Dunkle bringen. Ihr habt momentan viel Zeit, und vielleicht freuen sich die Betriebe. So könnt ihr eure Zeit sinnvoll nutzen, indem ihr eurer Berufsentscheidung bereits etwas näher rückt, und so besser auf eure Ziele hinarbeiten könnt. Und wenn das physisch nicht möglich sein sollte, informiert euch doch schon mal online oder lest dazu was.

4. Ausmisten

Wann hast du zuletzt dein Zimmer mal so richtig ausgemistet? Genau jetzt ist die richtige Zeit dafür. Einmal damit angefangen, und schon ist es gar nicht mehr so langweilig, wie du zuerst dachtest. Außerdem kann es zu einer interessanten Zeitreise durch dein bisheriges Leben werden auf der viele Erinnerungen wachgerufen werden. Und außerdem kann das auch für bessere Stimmung zuhause sorgen.

5. Selber kochen

Die Lösung jedes Problems ist Essen! Ihr habt sicher alle schon mal ein Rezept gesehen, das ihr unbedingt mal nachkochen oder nachbacken wolltet, wozu euch aber einfach die Zeit gefehlt hat. Doch anhand der Hamstereinkäufe, die jeder tätigt, ist das nun kein Problem mehr, da ihr wahrscheinlich schon alle Zutaten zuhause habt. Und wenn ihr selber etwas kocht, könnt ihr diese Sachen ganz einfach einfrieren, und dann wieder aufkochen, wenn ihr sie benötigt. Dies ist auch viel gesünder als die etlichen Fertiggerichte, die nun jeder im Überfluss kauft.