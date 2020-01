Meschede/Schmallenberg. Vorsicht vor diesen Anrufen: Die Polizei in Meschede warnt vor Anrufen, bei denen offenbar Vermittler von Energieverträgen in der Leitung sind.

Dubiose Vermittler in Meschede und Schmallenberg am Telefon

Unseriöse Vermittler von Energieverträgen haben wieder Anrufe im heimischen Raum gestartet. Die Polizei in Meschede rät zur Vorsicht. Der Versorger Hochsauerland-Energie warnt vor dieser Masche.

Das Telefon klingelt und ein Herr fragt einfach mal nach der Zählernummer für den Stromanschluss. So hat es ein Mann in Schmallenberg erlebt. Auf seine Nachfrage, warum er die Angaben durchgeben solle, erhielt er die vielsagende Antwort: „Die muss noch in den Stromvertrag eingetragen werden.“ Der Schmallenberger beendet das Gespräch daraufhin.

Wider Willen einen neuen Vertrag

Hätte er die Daten durchgegeben, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er wider Willen einen neuen Vertrag von einem möglicherweise teureren Anbieter per Post erhalten hätte - schließlich musste nur noch die Zählernummer „in den Stromvertrag eingetragen werden.“ Vorher wäre er vermutlich noch nach seiner Kontoverbindung gefragt worden.

Die Polizei rät grundsätzlich zu Vorsicht bei derartigen Anrufen. „Bitte keine Bankdaten und keine persönlichen Daten durchgeben“, sagt Holger Glaremin, der Pressesprecher der Polizei. Wenn etwas völlig merkwürdig erscheint, empfiehlt er auch, den Hörer aufzulegen und die Beamten zu informieren.

Der heimische Versorger Hochsauerland-Energie berichtete zuletzt im Oktober vom Kontakt mit verunsicherten Kunden. Ihnen wurden in Meschede und Bestwig nicht nur am Telefon, sondern an der Haustür vermeintliche „Schnäppchen-Verträge“ von anderen Energieversorgern angeboten.

Zwei Maschen sind verbreitet

Dabei gibt es zwei beliebte Maschen: Die eine, wenn man einen Langfrist-Vertrag abschließt, die Preisgarantie aber nur für einen kürzeren Zeitraum gilt. „Oftmals werden die Preise dann während der Laufzeit erhöht - der Kunde kommt aber nicht aus seinem Vertrag heraus“, weiß Steffen Klauke, HE-Vertriebsleiter. Die andere: Bei Strompreisgarantien werden die gesetzlichen Bestandteile des Strompreises wie etwa EEG-Umlage, Stromsteuer oder andere Umlagen ausgenommen - Steffen Klauke: „Diese gesetzlichen Preisbestandteile ändern sich aber jedes Jahr. Wenn sie von einer Preisgarantie ausgenommen sind, droht Kunden mitunter eine böse Überraschung.“

Eine Möglichkeit, unseriösen Anbieter auf die Schliche zu kommen, besteht übrigens darin die Rufnummer zu notieren und in einer Suchmaschine im Internet einzugeben. Im Falle des Mannes aus Schmallenberg finden sich direkt Einträge mit dem Hinweis: „nerviger Stromanbieter“.