Durch den Nachrichten-Dschungel: Das Spiel zu 75 Jahren WP

Meschede. Zu ihrem Jubiläum hat diese Zeitung ein Spiel herausgegeben. Christina Sondermann aus Meschede vom Spieletreff hat es getestet.

Im Rahmen des Jubiläums „75 Jahre Westfalenpost“ hat diese Zeitung ein Spiel herausgegeben. Nachrichten der vergangenen 75 Jahre auf den Spielkarten wecken beim Spiel viele Erinnerungen die Ereignisse aus den Jahrzehnten. Ein Spiel für die ganze Familie, das ab sofort für alle erhältlich ist.

Die Vorbereitung

Im Vorfeld hatte die Westfalenpost das Spiel bereits als Testversion an verschiedene Spielfreudige gegeben, um die ursprüngliche Form zu optimieren. Eine dieser Testpersonen war Christina Sondermann aus Meschede. Mit ihrer Familie hat sie „Willis Nachrichtendschungel“ unter die Lupe genommen, bewertet und Verbesserungen vorgeschlagen. Zur endgültigen Version stand sie Rede und Antwort im Interview.

Worum geht es?

„Die Spieler schlüpfen dabei in die Rollen der verschiedenen Redakteure unter dem Chef vom Dienst Willi. Es gibt Aufgabenkarten und Ereigniskarten. Die Ereigniskarten werden auf dem Spielbrett verteilt. Danach müssen verschiedene Aufgaben nach Nachrichten oder Symbolen erledigt werden. Die Ereigniskarten zeigen jeweils die Nachrichten über Personen und Geschehnisse der Region eines Jahres von 1946 bis 2021. Um an Punkte zu kommen ist beim Legen der Karten auch Strategie gefragt.“

Für wen ist das Spiel geeignet?

„Ich denke, es eignet sich gut für einen gemütlichen Spielnachmittag mit der ganzen Familie. Die Kinder spielen dabei hauptsächlich mit den Symbolen auf den Ereigniskarten. Wobei für jüngere Kinder die Nachrichten eigentlich kaum bis gar keine Bedeutung haben. Die Symbole müssen gesammelt werden, um Punkte zu erreichen. Für die Erwachsenen sind die Nachrichten der verschiedenen Jahre interessant, die auch bei den Aufgaben, die erledigt werden müssen, eine Rolle spielen. Somit ist das Spiel generationenübergreifend spielbar.“

Wie beurteilen Sie das Spiel?

„Wenn man sich erst einmal durch die doch etwas komplizierte Spielanleitung gearbeitet hat, ist es eigentlich ein einfaches Spiel, das wirklich mit der gesamten Familie gespielt werden kann. Besonders für die Erwachsenen ist es interessant und man kann in Erinnerungen schwelgen, wenn man die alten Nachrichten auf den Ereigniskarten liest. Es war zum Beispiel schon 1973 ein Ereignis, als man im Schmallenberger Wald ein diverses Reh entdeckt hat. Es fallen einem beim Lesen Dinge wieder ein, die man längst vergessen hatte. Man sollte das Spiel aber auf jeden Fall mit mindestens drei Personen spielen, damit es etwas dynamischer wird. Es geht zwar auch zu zweit, aber mit mehr Leuten macht es mehr Spaß.“

Jeder, der Spaß am Spielen hat, kann das Spiel jetzt für die Familie kaufen und vielleicht auch während des Jahreswechsels ausprobieren. Auch im Spieletreff der Bürgerstiftung in Meschede im Campus kann man es neben vielen anderen Spielen ausprobieren. Die Westfalenpost zeigt damit auf eine besondere Art, was sich in all den Jahren seit der ersten Ausgabe der Zeitung im Sauerland und den umliegenden Regionen interessantes ereignet hat. Auf spielerische Weise können sich die Älteren erinnern und die Jüngeren können viele Dinge erfahren, die in ihrem Umfeld seit 1946 passiert sind.

Hier gibt es das Spiel

Für Abonnenten der Westfalenpost ist das Spiel „Willis Nachrichtendschungel“ für 19,95 Euro erhältlich. Der reguläre Preis ist 24.95 Euro. Kontakt: https://leserladen.westfalenpost.de/

Das Spiel ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Maximal 6 Spieler können mitmachen.

Kreiert wurde das neue WP-Spiel von Martin Schlegel aus Hagen.

