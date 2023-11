Bei einem Unfall in Velmede ist ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden.

Polizei E-Bike-Fahrer bei Unfall in Velmede schwer verletzt

Velmede Bei einem Unfall in Velmede ist ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch unklar.

In Velmede ist am frühen Freitagmorgen, 24. November, ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Meschede mitteilt, war der 26-jährige Mann aus Bestwig gegen 5.50 Uhr mit seinem E-Bike auf der Baumhofstraße unterwegs.

Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Dabei sei er aus bislang nicht geklärter Ursache mit einem Auto kollidiert, das am Fahrbahnrand geparkt war. Der 26-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland