Die Polizei in Meschede bittet um Hinweise: Ein E-Bike ist in Freienohl gestohlen worden.

Kriminalität E-Bike in Freienohl entwendet: Polizei in Meschede ermittelt

Freienohl. In Freienohl ist ein E-Bike entwendet worden - obwohl es abgeschlossen war. Die Polizei in Meschede ermittelt und bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter haben am Mittwoch ein E-Bike in Freienohl entwendet. Das dunkelblaue Cross-Tourer-Rad des Herstellers Husqvarna stand im Tatzeitraum zwischen 18.35 und 19.10 Uhr abgeschlossen an der Bahnhofstraße.

Von dort wurde es mitgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen.

