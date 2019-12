Ehrung vom Innenminister: Freienohler warnt junge Fahrer

Freienohl/Köln. Dominik Schreivogl aus Freienohl ist von NRW-Innenminister Herbert Reul geehrt worden. Er warnt mit seiner Lebensgeschichte junge Fahrer.

„Mit Ihrem Engagement helfen Sie Menschen nicht nur, Sie retten Leben. Das ist gar nicht hoch genug zu würdigen“, so der NRW-Innenminister Herbert Reul anlässlich einer Feierstunde zum zehnjährigen Bestehen der initiative „Crash Kurs NRW“ in Köln.

„Insbesondere im oft stressigen Alltag ist es umso bemerkenswerter, dass Sie sich in den Dienst der Gesellschaft stellen und Ihre Zeit in ein Ehrenamt investieren. Wer einen ‚Crash Kurs NRW‘ besucht hat, spürt die Wirkung sofort: Stille, Betroffenheit und Nachdenklichkeit. Das Programm wirkt, das sehen wir an diesen Reaktionen, aber auch an den rückläufigen Unfallzahlen“, so Reul.

Zahlen gesunken

So waren im Jahr 2007 noch 137 Personen aus der Altersgruppe der 18 bis 24-Jährigen auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen bei Verkehrsunfällen zu Tode gekommen. Im Jahr 2018 verzeichnet die Verkehrsunfallstatistik 66 Tote aus dieser Altersstufe. 15.142 junge Erwachsene wurden 2007 bei einem Unfall verletzt, im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 12.293 Verletzte zwischen 18 und 24 Jahren.

Stellvertretend für alle Beteiligten zeichnete der Minister nun sieben Helfer mit dem Ehrenamtstaler und einer Urkunde aus.

Geehrt wurden bei der Veranstaltung Manuel Neisius (Notarzt aus Datteln), Timo Nitsche (Feuerwehrmann aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis), Dirk Klein (Rettungssanitäter aus Euskirchen), Petra Schult (Notfallseelsorger aus Höxter), Dominik Schreivogl (aus Freienohl, er ist seit einem Unfall auf den Rollstuhl angewiesen), Marita Scheidel (Hinterbliebene aus Köln) und Michael Claus (Pfarrer aus Wuppertal).