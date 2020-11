Eierwürfe zu Halloween in Meschede - Polizei hat Verdächtige

Meschede. In einem Bereich von Meschede gab es zu Halloween doch mehrere Eier-Attacken. Die Polizei hat mehrere Verdächtige im Blick.

Die Polizei bleibt bei ihrer Einschätzung, dass Halloween in diesem Jahr vergleichsweise ruhig verlaufen ist. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Im Bereich Grabenweg / Siedlungsstraße rückten die Beamten am vergangenen Samstag mit drei Streifenwagen an. Sie fahndeten nach Eier-Werfern.

Rohe Eier hinterlassen Spuren

Was zunächst harmlos klingt, ist es gar nicht: Die Spuren von rohen Eiern lassen sich auf Hauswänden nur schwer entfernen. Zum Teil fallen hohe Kosten an. Hauseigentümer erstatteten deshalb Anzeigen wegen Sachbeschädigung. Zwei Fälle sind der Polizei bekannt, die Anwohner sprechen von mehreren Attacken in dem Bereich.

Bei dem Einsatz zwischen 20 und 22 Uhr konnte die Polizei mehrere Jugendliche in der Nähe anhalten. Ihre Personalien wurden aufgenommen. Nach Angaben der Polizei wird geprüft, ob die Verdächtigen die Sachbeschädigungen begangen haben. Die Ermittlungen dauern an.