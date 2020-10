Eigenes Buch - Clara Blais aus Mailar erfüllt sich Traum

Traumberuf Autorin – dies stand bereits im Steckbrief der damals 10-jährigen Grundschülerin Clara Blais. Elf Jahre später erfüllt sich nun dieser Traum. Neben ihrem Studium der Sozialen Arbeit in Paderborn schreibt Clara Blais bereits seit vier Jahren an ihrem Mystery-Jugendroman, Liebesgeschichte mit inbegriffen.

Geschichte

„Dort, wo die Sterne im Wasser leuchten“ handelt von der Jugendlichen Skyler, deren bester Freund im Kindesalter verstorben ist und sie von da an begleitet. Durch Verkettung ungeahnter Ereignisse trifft die Protagonistin auf Damian, der dem Verstorbenen zum Verwechseln ähnelt, sich jedoch Skylers Meinung nach idiotisch aufführt. Dennoch besteht eine Verbindung zwischen den beiden Jugendlichen.

Clara Blais veröffentlicht mit 21 Jahren ihren Debütroman „Dort, wo die Sterne im Wasser leuchten.“ Foto: Clara Blais

Wie sie auf diese Geschichte kam? „Ich habe damals einen Prolog aus der 9. Klasse wiedergefunden, mit dem ich meine Note im Deutschunterricht aufbessern wollte. Die Idee gefiel mir so gut, dass ich sie weiterentwickelt habe“, erklärt sie lachend.

Schreibwettbewerb

Doch bis ein Buch veröffentlicht wird, ist es ein langer Weg. Daher schaute sich Blais 2019 nach Ausschreibungen von Schreibwettbewerben um und schickte schließlich einen Tag vor Einsendeschluss ihre Geschichte beim neugegründeten Kirschbuch Verlag ein. Schon eine Woche später erhielt sie die Einladung zur Frankfurter Buchmesse und konnte sich somit zu den fünf besten von rund 200 Einsendungen zählen, die das eigene Buch mithilfe des Verlags veröffentlichen durften. Im November desselben Jahres unterschrieb sie schließlich den Vertrag beim Kirschbuch Verlag und die eigentliche Arbeit begann.

Überarbeitung

„Ich habe den gesamten Prozess wirklich unterschätzt“, stellt sie rückblickend fest. Ein halbes Jahr lang hat sie mit einer Lektorin zusammen ihre Geschichte auf inhaltliche Logikfehler geprüft und den Roman im Endeffekt komplett überarbeitet und umgeschrieben. Wie viel Zeit sie bereits mit dem Schreiben der Geschichte zugebracht hat, kann sie nicht einschätzen: „Unzählige Stunden. Ich saß jede freie Minute daran.“ Neben dem Text musste jedoch ebenfalls ein geeignetes Cover her. Dies durfte sie freigestalten und so bat sie ihre Freundin Michelle Tigges darum, einen passenden Buchumschlag zu designen. Somit bekam das Buch abermals eine individuelle und persönliche Note.

Bevor es jedoch final in den Druck gehen konnte, musste der Text noch einmal auf sprachliche Korrektheit geprüft werden. Anschließend fuhr Blais nach Hamburg und konnte dort zum ersten Mal ihr eigenes Buch in den Händen halten und musste zudem bereits die ersten Exemplare signieren.

Der Veröffentlichung am 13. Oktober blickt sie mit gemischten Gefühlen entgegen: „Einerseits freue ich mich und bin aufgeregt, andererseits bin ich auch auf die Reaktionen gespannt.“

Weitere Projekte

Aber auch nach diesem stressigen Jahr rund um die Überarbeitung ihres Romans hat Clara Blais bereits wieder neue Ideen und schreibt an weiteren Geschichten. Inspiriert wird sie dabei durch ruhige Musik sowie durch die Plattform Pinterest, auf der sie sich Bildergalerien passend zur entsprechenden Geschichte anlegt. Zudem liest Clara selbst viel, denn sie ist der Meinung: „Schreiben geht nicht ohne Lesen.“

Dabei legt sie sich jedoch nicht auf ein bestimmtes Genre fest, was sich wiederum in ihrem eigenen Schreibstil widerspiegelt. Egal ob Fantasy, Dystopie oder Liebesgeschichte – Clara mixt verschiedene Stilrichtungen und entwickelt so ihre eigenen Geschichten. Ob sie sich in Zukunft ausschließlich auf das Autorin-Dasein konzentrieren möchte? „Am liebsten würde ich beides machen: Autorin sein, aber auch in meinem Job als Sozialarbeiterin tätig sein.“

Hier erhältlich

Dort, wo die Sterne leuchten“ wird ab dem 13. Oktober in der Buchhandlung, im Webshop des Kirschbuch Verlags (www.kirschbuch-verlag.de), bei Hugendubel sowie auf Amazon verfügbar sein.

Als Taschenbuch ist der Roman für 12 Euro erhältlich, als E-Book für 6,99 Euro.

Mehr Informationen gibt es auf Claras Blais Instagram-Seite (clarablais_) oder ihrem Blog (www.clara-blais.de).