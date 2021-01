Ein ganz besonderes Lädchen in Wenholthausen

Die Siebrichhausens in ihrem besonderen "Lädchen" in Wenholthausen.

Wenholthausen "Mein Lädchen" heißt ein Geschäft in Wenholthausen. Dort wird nichts verkauft, was Anja Siebrichhausen nicht selbst probiert hat.

Wer durch Wenholthausen fährt sieht seit einiger Zeit ein markantes kleines blaues dreirädriges Transportauto auf dem Gehsteig stehen. In weißen Lettern prangt darauf „Mein Lädchen". An der Straßenlaterne lehnt ein altes Fahrrad. Allein das macht schon neugierig. Von Donnerstags bis Samstags brennt im zugehörigen Laden Licht. Also mal reinschauen!

In "Mein Lädchen" empfängt einen sofort eine heimelige Atmosphäre. Er ist schnuckelig der kleine Laden. Nach dem Motto: "Genuss & Geschenk" gibt es hier handgemachte Produkte, überwiegend aus der Region. Das Sortiment ist umfassend: von frischen Eiern, natürlich von frei laufenden Hühnern, über Senf, Gewürze, Marmeladen, Kaffee, Süßigkeiten, Gebäck, Wurst, Fleisch, Käse bis hin zu Säften, Bier, Wein, Hochprozentigem, Pflegeprodukte und kleinen Geschenkideen.

Handgemacht und in individueller Verpackung

Alles liebevoll handgemacht und oft in schöner, individueller Verpackung. „Uns ist es wichtig, keine Ware vom Fließband im Angebot zu haben", betont Anja Siebrichhausen, die den Laden betreibt. „Hier findet man besondere Produkte verschiedener Manufakturen, die wir selber ausprobiert haben. Was gut ist und lecker schmeckt, kommt ins Programm", betont sie.

Handgemacht ist auch die Einrichtung. Das Ehepaar Siebrichhausen hat aus alten Kisten und Paletten das urige Interieur gebaut. "Mein Lädchen" lädt, allein schon wegen seiner Atmosphäre zum Shoppen ein. Kein hektischer Betrieb im Laden oder an der Kasse, keine Schlangen an der Fleisch- oder Käsetheke. Ehemann Albert Siebrichhausen weiß wovon er spricht. Er betreibt selbst die Markant-Supermärkte. „Das ist völlig anderes arbeiten. Es hat mit einem Supermarkt nichts zu tun. Alles ist entschleunigter. Man hat Zeit für die Kunden. Im Sommer kamen viele Touristen mit denen man gerne mal ein Pläuschchen gehalten hat. Hier gehen die Uhren langsamer."

Momentan noch ein Hobby

Wie kommt man in Corona-Zeiten darauf, einen neuen Laden aufzumachen? "In den Markant-Märkten haben wir schon länger einen eigenen Bereich für regionale Produkte. Das kam sehr gut an. Deshalb haben wir uns gedacht, warum nicht damit ein eigens Geschäft aufmachen. Zumal der Laden ja da war", erklärt Albert Siebrichhausen. Seine Eltern betrieben schon seit 1961 in Wenholthausen ein Lebensmittelgeschäft, das zuletzt einige Jahre leer stand.

Für Anja Siebrichhausen ist das Lädchen momentan noch ein Hobby. Normalerweise arbeitet die agile Frau als Zahnarzthelferin. "Es macht einfach Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut anläuft. Wir sind sehr zufrieden. Ich habe den Schritt noch nicht eine Minute bereut", lacht sie.

Viele Vorbestellungen in der Weihnachtszeit

Wenn man zurück auf die vielen Vorbestellungen von Präsenten für Weihnachten schaut, weiß man warum. „Alle Weihnachtsfeiern sind ausgefallen. Da haben die Firmen für ihre Mitarbeiter Geschenke bestellt, die man zu Hause verkosten kann, auch außerhalb des Sauerlands. Überhaupt glaube ich, dass sich die Leute gerade jetzt etwas Besonderes zum Essen und Trinken gönnen, um sich das schöne Leben nach Hause zu holen. Sie können nicht ausgehen, nicht feiern, nicht in Urlaub fahren - da sind wir eine mögliche Alternative", sagt Anja Siebrichhausen. Es kommen nicht nur Menschen aus dem Ort und der näheren Umgebung.

Wie wird’s weitergehen? Bleibt der Boom? Die Siebrichhausens sind zuversichtlich: "Schauen wir einfach mal. Wir wollen uns noch erweitern mit Bierseminaren, Wein- und Ginproben sowie Verkostungen aller Art. Wenn nicht gerade Corona herrscht, darf hier sowieso alles probiert werden." Dafür haben die beiden schon einen Raum hinter dem Laden hergerichtet, natürlich auch in Handarbeit.

