Ein Jahr „heruM“ Meschede: „Das Wagnis hat sich gelohnt“

Viele Jahre hatte das leerstehende Hertiegebäude die Mescheder Innenstadt verschandelt, bis im letzten Jahr endlich die Fokus Development AG den neuen „Henne-Ruhr-Markt“ eröffnete. Am Wochenende wurde nun der erste Geburtstag der Einkaufsmeile mit vielen Gästen und Besuchern, Attraktionen und Verlosungen gefeiert.

Start am Freitag

Am Freitag ging es los. Auf dem Platz vor dem „heruM“ gab es Buden mit Glühwein, Crêpes und anderen Leckereien, ein Kinderkarussell und in den Geschäften wurden die letzten Lose ausgegeben, die an der großen Tombola teilnehmen konnten. Ab einem bestimmten Einkaufswert hatten die Kunden die Lose erhalten, und bei H&M zum Beispiel nutzten die Kunden die Aktion so gut, dass bereits am Freitag alle Lose ausgegeben waren. Auch das Late-Night-Shopping wurde gut angenommen.

Am Samstag ging es dann weiter mit der Geburtstagsfeier. Im Eingang der Stadthalle wurde Kinderschminken angeboten, und auch die Stände vor dem Gebäude waren wieder gut besucht. Axel Funke, Vorsitzender des Vorstandes der Fokus Development AG, war zufrieden mit den Feierlichkeiten.

Axel Funke (rechts) und der stellvertretende Bürgermeister Martin Eickelmann bei der Verlosung. Foto: Privat

Kunden zurückholen

„Es war ein Wagnis, ein Gebäude wieder zum Leben erwecken zu wollen, das so lange leergestanden hatte. Viele Kunden haben sich in der Zeit in andere Richtungen orientiert. Jetzt gilt es, diese Kunden wieder nach Meschede zu holen“, sagte er. „Ich denke, wir sind damit auf einem guten Weg. Das ,heruM’ zieht viele Leute an, und auch die Geschäftsleute im und um das das neue Zentrum sind zufrieden.“

Tombola begann um 16 Uhr

Auch die umliegenden Betriebe profitieren vom „heruM“. So hatten auch „Casa Conchita“, und „Brazil“ an den Feierlichkeiten teilgenommen, genau wie die Bäckerei Franzes. Am Samstagnachmittag kamen die Leute dann auf den Winziger Platz, um ihre Preise aus der Tombola abzuholen. Die Auslosung hatte jedoch bereits um 16 Uhr stattgefunden, statt wie angekündigt um 18 Uhr, aber dennoch bekamen alle Teilnehmer ihre Preis und können sie auch in den nächsten Tagen noch in den Geschäften abholen.

Jetzt freut sich Axel Funke mit allen Mescheder auf den kleinen Weihnachtsmarkt, der als Erweiterung der bereits aufgebauten Essensstände die Innenstadt im Advent in weihnachtliche Stimmung versetzen soll.