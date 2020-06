Ein Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität in Grafschaft

Grafschaft. Die Grafschafter Schützen wollen ihren Mitgliedern zum Fest-Termin eine besondere Aktion anbieten.

Die Schützenbruderschaft St. Sebastian Grafschaft muss, wie alle anderen Vereine und Bruderschaften auch, aufgrund der Covid-19-Pandemie auf ihr Schützenfest verzichten. Es wäre am zweiten Wochenende im Juli gefeiert worden. „Mit Blick auf die Eindämmung der Pandemie ist die Entscheidung der Regierung dennoch absolut angebracht“, schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung. „Die Gesundheit aller Mitmenschen hat stets höchste Priorität.“

Aktion WP-Schützenhilfe Originelle Ideen, Projekte und gesellschaftliche Aktivitäten von Schützenbruderschaften und -vereinen im Corona-Jahr zeichnet unsere Zeitung in Kooperation mit der Brauerei Veltins aus Grevenstein in dem mit 10.000 Euro dotierten Wettbewerb „WP-Schützenhilfe“ aus. Der Wettbewerb ist in diesem Jahr die Alternative zur Aktion „WP-Schützenkönigin“, der ja Coronabedingt nicht stattfinden kann. Infos und Teilnahmebedingungen sind zu finden auf der Internetseite www.wp-schuetzenhilfe.de.

Tombola in Grafschaft

Um jedoch die Zeit bis zum Schützenfest 2021 zu überbrücken, wollen Vorstand und Majestäten der Schützenbruderschaft eine Tombola anbieten. Teilnehmen kann Jeder, der das „Grafschafter Überbrückungsbier 2020“, bestehend aus einer Kiste Krombacher Bier zum Preis von 20 Euro (inklusive Pfand) erwirbt. Jede eigens für die Tombola nummerierte Flasche Bier nimmt automatisch an der Verlosung teil. Der Verkauf erfolgt kistenweise.

Das „Grafschafter Überbrückungsbier 2020“ kann am Donnerstag, 9. Juli und Freitag, 10. Juli, jeweils in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr in der Schützenhalle erworben werden. Es kann pro Person nur eine Kiste gekauft werden, damit möglichst viele die Chance auf das „Überbrückungsbier 2020“ haben und somit auch an der Tombola teilnehmen können.

Die Verlosung der Preise findet aufgrund der Covid-19-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Termin der Preisübergabe wird kurzfristig bekannt gegeben.

Häuser beflaggen

Am Schützenfestwochenende bittet der Vorstand der Schützenbruderschaft alle Dorfbewohner ihre Häuser in gewohnter Weise zu beflaggen. Es soll damit ein einheitliches Bild von Zusammenhalt und Solidarität symbolisiert werden.

