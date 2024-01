Einbruch in Meschede-Laer: Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Kriminalität Einbrecher an den Windhäusern - Polizei Meschede ermittelt

Meschede Sie haben Sachschäden hinterlassen: Einbrecher haben versucht in die Windhäuser einzudringen. Die Polizei in Meschede ermittelt und sucht Zeugen.

Im Tatzeitraum zwischen Heiligabend, 12 Uhr und dem vergangenen Mittwoch, 9,30 Uhr, ist es zu Wohnungseinbrüchen in Laer gekommen. An einem frisch sanierten Wohngebäude im Bereich der Windhäuser wurden durch Zeugen Einbruchspuren festgestellt.

Drei Wohnungen durchsucht

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Meschede verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Objekt und verursachten Sachschaden. Es wurden drei Wohnungen durchsucht. Hinweise auf Diebesgut liegen bislang nicht vor. Die Wohnungen waren zum Tatzeitpunkt noch unbewohnt.

Lesen Sie auch:

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug angereist sind und es möglicherweise auf hochwertige Werkzeuge abgesehen hatten. Solche waren jedoch nicht dort gelagert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland