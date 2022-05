Einbrecher am Hennesee: Die Polizei in Meschede bittet um Hinweise.

Kriminalität Einbrecher an Kiosk am Hennesee - Polizei bittet um Hinweise

Meschede. Einbrecher waren am Hennesee bei Meschede unterwegs und wollten dort in ein Kiosk einbrechen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag versucht in einen Kiosk in Mielinghausen am Hennesee im Stadtgebiet Meschede einzubrechen.

Die Täter scheiterten jedoch. Die Ermittlungen laufen. Hinweise an die Polizeiwache in Meschede unter 0291 / 90200.

