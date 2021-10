Einbrecher - hier ein Symbolbild - haben versucht in ein Mehrfamilienhaus in Meschede einzudringen.

Polizei Einbrecher an Mehrfamilienhaus in Meschede

Meschede. Einbrecher an einem Mehrfamilienhaus in Meschede: Die Polizei ermittelt nach Hinweisen.

Ein versuchter Einbruch ist der Polizei in Meschede am Mittwoch gemeldet worden. Am Dienstag zwischen 11 bis 13 Uhr hatten unbekannte Täter versucht eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Weidenstraße aufzuhebeln.

Die Einbrecher schafften es jedoch nicht die Tür zu öffnen. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

