Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen: Versuchter Einbruch in Schmallenberg.

Kriminalität Einbrecher an Schule in Schmallenberg - Polizei ermittelt

Schmallenberg. Einbrecher haben in Schmallenberg versucht in eine Schule einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag um 16 Uhr und Freitag um 6.30 Uhr haben Unbekannte versucht in eine Schule in der Obringhauser Straße in Schmallenberg einzubrechen.

Die Täter scheiterten aber bei dem Versuch eine Eingangstür aufzuhebeln.

Hinweise an die Polizeiwache in Schmallenberg unter 02974 / 96940 3811.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland