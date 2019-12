Polizei Einbrecher an Vereinsheim in Meschede am Sophienweg

Meschede. Einbrecher haben versucht in ein Vereinsheim in Meschede einzudringen. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbrecher an Vereinsheim in Meschede am Sophienweg

An der Tür eines Vereinsheims am Sophienweg in Meschede scheiterten unbekannte Einbrecher am vergangenen Wochenende.

Ohne Beute geflüchtet

Zwischen Freitag und Sonntag hatten sie versucht die Tür aufzuhebeln. Ohne Erfolg mussten sie schließlich ohne Beute vom Tatort flüchten.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 -90200 entgegen.