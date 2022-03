Im Esloher Ortsteil Bremke sind Einbrecher an der Mindener Straße in eine Werkstatt eingedrungen (Symbolbild). Die Männer wurden durch eine Videokamera gefilmt.

Polizei Einbrecher bei ihrer Tat in Esloher Werkstatt gefilmt

Bremke. Die Polizei in Meschede sucht jetzt Zeugen: Drei Männer sind in eine Werkstatt im Esloher Ortsteil Bremke eingestiegen - und wurden dabei gefilmt.

In der Mindener Straße im Esloher Ortsteil Bremke sind am Mittwochmorgen drei Männer in eine Werkstatt eingebrochen.

Die Täter hatten um 3.30 Uhr eine Fensterscheibe eingeschlagen und gelangten so in das Gebäude. Durch Videokameras konnten die Täter teilweise gefilmt werden, außerdem löste eine Alarmanlage aus. Einer der Einbrecher trug eine helle Hose, einen hellen Kapuzenpullover und eine helle Daunenweste. Er trug schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Der zweite Mann trug eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas. Das Logo war längs am Bein erkennbar. Dazu trug er einen Kapuzenpullover und eine Daunenjacke. Der dritte Einbrecher trug eine dunkle Cargo-Hose und einen Kapuzenpullover mit hellen Kordeln. Dazu trug er eine Daunenweste und schwarze Turnschuhe.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht klar. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 / 90 200.

