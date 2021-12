Die Polizei in Meschede ermittelt: Einbruch in Stockhausen.

Kriminalität Einbrecher dringen in Haus ein - Polizei Meschede ermittelt

Meschede. Die Polizei in Meschede bitte um Hinweise: Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Stockhausen eingedrungen.

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Samstag um 18 Uhr und Montag um 16.30 Uhr in ein Haus in der Straße „An der Höh“ in Stockhausen eingebrochen.

Die Täter verschafften sich über eine Tür Zugang zu dem Gebäude. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei wurde nichts entwendet.

Hinweise an die Polizeiwache in Meschede unter 0291 / 90 200.

