Die Polizei in Meschede ermittelt nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Kriminalität Einbrecher dringen in Meschede in Einfamilienhaus ein

Meschede. Hinweise gesucht: Einbrecher sind in Meschede ist ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Polizei ermittelt.

In ein frei stehendes Einfamilienhaus in der Von-Westphalen-Straße sind Einbrecher am Montag zwischen 13 und 19.15 Uhr eingedrungen. Die Täter entwendeten verschiedene Gegenstände.

>>> Lesen Sie auch: Corona in Eslohe: Schützenhalle Reiste wird zum Impfzentrum <<<

Hinweise an die Polizeiwache in Meschede unter 0291 / 90 200.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland