In Ostwig hat sich ein Einbruch ereignet. Die Polizei in Meschede bittet Zeugen, sich zu melden.

Polizei Einbrecher dringen in Ostwig in Wohnhaus ein

Ostwig. Die Polizei in Meschede bittet um Hinweise: In Ostwig sind bislang unbekannte Einbrecher in ein Wohnhaus eingedrungen.

Bislang unbekannte Täter sind nach Mitteilung der Polizei in Meschede in ein Einfamilienhaus an der Schildstraße in Ostwig eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch,18.20 Uhr, und Donnerstag, 7.20 Uhr.

Die Einbrecher gelangten durch eine aufgehebelte Hintertür in das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 / 90200 entgegen.