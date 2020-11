Einbrecher finden Schlüssel - Polizei ermittelt in Freienohl

Die Polizei in Meschede ermittelt nach einem Einbruch in Freienohl.

Freienohl. Die Polizei in Meschede ermittelt nach einem Einbruch in Freienohl. Offenbar hatten die Täter einen Schlüssel gefunden.

Einbrecher haben in Freienohl am Samstag zwischen 17.15 Uhr und 21.45 Uhr in der Hauptstraße versucht in ein Wohnhaus einzudringen. Die Täter öffneten mit einem gefundenen Schlüssel die Tür zu einem Kellerraum. Hiermit versuchten sie anschließend in die Wohnräume zu gelangen. Dieser Versuch misslang.

Ein junger Mann und ein junges Mädchen wurden zu der Zeit in der Krummestraße beobachtet, weil sie in Gärten gegangen sind und dort an Türen gerüttelt haben. Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist nach Angaben der Polizei unklar. Die Ermittler bitten um Hinweise unter 0291 / 90200.

Nicht verstecken

Sie weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Schlüssel zu Räumlichkeiten, Häusern und Wohnungen niemals im Garten, der Garage oder anderen Orten versteckt werden sollten. Auch Einbrecher kennen solche Verstecke und nutzen solche Möglichkeiten aus um einfach in Wohnungen zu kommen.