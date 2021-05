Einbrecher haben es auf Tresor in Mescheder Kirche abgesehen

Die St.-Walburga-Kirche in Meschede war Ziel von Einbrechern. Sie scheitern jedoch am Tresor.

Meschede. Einbrecher sind in die St.-Walburga-Kirche in Meschede eingedrungen. Sie hatten ein besonderes Ziel vor Augen.

Die St.-Walburga-Kirche ist das Ziel von Einbrechern in Meschede gewesen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Die Täter sind zwischen Samstag, 11.45 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, in die Kirche am Stiftsplatz eingedrungen. Sie verschafften sich durch ein Kellerfenster Zugang in das Gebäude. Dort versuchten die Einbrecher, einen Tresor zu öffnen - sie schafften es jedoch nicht an den Inhalt zu kommen. Ohne Beute flüchteten sie aus der Kirche. Hinweise an die Polizei unter 0291- 90200.

