Blaulicht Einbrecher hebeln in Schmallenberg Kaffeeautomaten auf

Schmallenberg. Die Unbekannten waren am Wochenende im Industriegebiet „Breite Wiese“ unterwegs. Was die Polizei bereits weiß.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonntag, 21.45 Uhr, sind Unbekannte in eine Firma in dem Industriegebiet „Breite Wiese“ in Schmallenberg eingebrochen.

Die Täter verschafften sich Zugang zu einer Werkshalle. Anschließend hebelten sie einen Kaffeeautomaten auf und entwendeten Bargeld. Hinweise richten Zeugen bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter 02974 - 90 200.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland