Einbrecher im Gewerbegebiet - Polizei Meschede ermittelt

Meschede. Im Gewerbegebiet Enste ist in eine Firma eingebrochen worden. Die Polizei in Meschede bittet um Hinweise. Wer hat Verdächtiges gesehen?

Im Zeitraum zwischen Montag, 14.30 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, hat sich ein Firmeneinbruch im Gewerbegebiet Enste ereignet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Halle in der Straße „Auf dem Brinke“.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden diverse Kabeltrommeln und weitere einzelne Kabel entwendet. Es entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

