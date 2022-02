Einbrecher im H1 am Meschede - Polizei ermittelt

Am Hennesee: das H1. Dort sind Einbrecher eingedrungen. Die Polizei in Meschede ermittelt.

Meschede. Einbrecher sind in das beliebte Ausflugslokal H1 am Hennesee bei Meschede eingedrungen. Sie machten Beute.

Einbrecher sind in das H1 am Hennesee in Meschede eingedrungen: Zwischen 0.30 und 6.30 Uhr brachen sie am Donnerstagmorgen in die Gastronomie in der Straße „Am Hentenberg“ ein.

>>> Lesen Sie noch: Corona-Proteste im Hochsauerlandkreis: Was sich verändert<<<

Die unbekannten Täter entwendeten verschiedene Gegenstände. Die Polizei ermittelt. Hinweise auf mögliche Verdächtige gibt es nicht.

Hinweise gesucht

Hinweise an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90200.

Wie Betreiber Andre Wiese gegenüber dieser Zeitung erklärte, ist der Betrieb von dem Einbruch nicht beeinträchtigt. Das H1 hat wie gewohnt geöffnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland