Calle. Die Täter haben ein Fenster aufgehebelt und diverse Musikinstrumente entwendet. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18. November, 17 Uhr und Donnerstag, 19. November, 15:45 Uhr sind Unbekannte in das Vereinsheim der Musikkapelle „Die Caller“ in der Straße Am Waller Bach eingebrochen.

Die Täter haben ein Fenster aufgehebelt und entwendeten diverse Musikinstrumente.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.