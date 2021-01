Einbrecher knacken Terrassentür - Polizei Meschede ermittelt

Nach einem Einbruch in Freienohl ermittelt die Polizei in Meschede.

Freienohl In Freienohl haben Einbrecher versucht in ein Wohnhaus einzudringen. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise.

Unbekannte haben am Donnerstag versucht in der Straße Plastenberg die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Ein Anwohner bemerkte die Beschädigungen. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude.

Die Polizei vermutet, dass die Tat am vergangenen Sonntag (17. Januar) zwischen 14 und 17.30 Uhr geschah. Zu diesen Zeitpunkt waren die Anwohner nicht zu Hause. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.