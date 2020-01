Meschede. Im Gewerbegebiet Enste bei Meschede haben Einbrecher versucht, in eine Werkshalle einzudringen. Die Firma hatte aber in Sicherheit investiert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher scheitern im Gewerbegebiet Enste bei Meschede

In der Nacht zum Freitag haben Einbrecher versucht, in eine metallverarbeitende Firma im Gewerbegebiet Enste einzudringen.

Das Unternehmen an der Straße Im Schlahbruch hatte in der Vergangenheit aber in den Einbruchschutz investiert, so die Polizei in Meschede. Diese Maßnahmen zeigten jetzt Wirkung. Zwischen 22.30 Uhr bis 5.30 Uhr scheiterten bislang unbekannte Täter mit ihren Hebelversuchen an einer zusätzlich gesicherten Außentür einer Produktionshalle. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 / 90200 entgegen.