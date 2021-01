Schmallenberg. Die unbekannten Täter hebelten zwischen Freitag und Dienstag die Eingangstür auf, die Polizei sucht nun Zeugen.

. Einer Einbruch in ein Tennisheim in der Straße „Auf dem Loh“ wurde der Polizei am Mittwoch gemeldet.

Zwischen Freitag und Dienstag hatten unbekannte Täter die Eingangstür des Gebäudes aufgehebelt. Aus dem Vereinsheim entwendeten sie einen Flachbildschirm. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.