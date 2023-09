Einbrecher stehlen in Bestwig Kupfer und ein Auto

Einbrecher sind in Bestwig in ein Unternehmen eingestiegen (Symbolbild). Die Polizei in Meschede bittet um Hinweise.

Bestwig. In Bestwig sind Einbrecher aktiv gewesen. Die Täter sind in Lagerräume eingedrungen. Die Polizei in Meschede bittet um Hinweise.

Einbrecher sind in Bestwig in eine Firma an der Bundesstraße eingedrungen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 6. September, um 17 Uhr und Donnerstag, 7. September, 5.55 Uhr.

Die Täter verschafften sich Zugang zu Lagerräumen. Dort stahlen sie hochwertige Kupfergüter und einen Pkw. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 / 90200 entgegen.

