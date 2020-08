Einbruchsversuch am Ittmecker Weg in Meschede: Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei Einbrecher wollen in Meschede in Bäckerei einsteigen

Meschede. Bei der Polizei ist jetzt ein versuchter Einbruch in eine Bäckerei in Meschede bekannt geworden. Sie sucht Zeugen.

Ein versuchter Einbruch in eine Bäckerei am Ittmecker Weg wurde der Polizei am Donnerstag gemeldet.

Unbekannte Täter hatten versucht, die elektronische Schiebetür des Ladens aufzuhebeln. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt: Diese liegt vermutlich zwischen dem 13. und 20. August. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 / 90200 entgegen.