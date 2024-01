Einbruch in Bahnhof Bestwig: Dreiste Täter auf der Flucht

Der Bahnhof in Bestwig. Hier waren in der Nacht dreiste Täter am Werk.

Bestwig Nach einem nächtlichen Einbruch in den Bestwiger Bahnhof ermittelt die Polizei. Die Täter sind mit ihrer Beute auf der Flucht.

In der Nacht zu Dienstag, 2. Januar, haben sich unbekannte Täter Zutritt zu Diensträumen der Deutschen Bahn am Bahnhof in Bestwig verschafft. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter eine Tür aufgehebelt, die vom Bahnsteig aus ins Innere führt. In dem Gebäude, in dem sich Umkleiden, Aufenthaltsräume und Büros der Bahnmitarbeiter befinden, wurde mit einer Trennscheibe ein Tresor aufgeflext.

In diesem Tresor befanden sich laut Polizei die Tageseinnahmen der Zugbegleiter. Die Täter konnten den Tatort mit der Beute unerkannt verlassen. Zur Höhe der Beute und des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede uner 0291/9020-3411 entgegen.

