Das Symbolbild zeigt eine Tür mit Einbruchspuren. In Grevenstein ist eingebrochen worden.

Polizei Einbruch in eine Wohnung in Grevenstein

Grevenstein. In eine Wohnung in Grevenstein ist eingebrochen worden. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen Mittwoch, 16 Uhr und Donnerstag, 14.45 Uhr wurde in eine Wohnung in der Straße „Zur Freizeit“ in Grevenstein eingebrochen.

+++ Keine Nachrichten mehr verpassen. Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Meschede und dem Umland! +++

Suche nach Wertgegenständen

Laut Polizei wurde in der Wohnung offensichtlich nach Wertgegenständen gesucht. Ob etwas entwendet wurde ist unklar.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200 .