Ein Einsatzfahrzeug der Polizei: Die Beamten ermitteln in Schmallenberg.

Polizei Einbruch in Schmallenberg geplant - doch es kommt anders

Schmallenberg. Diese Tat war anders geplant: Mit einem falschen Schlüssel wollten Einbrecher in einen Rohbau in Schmallenberg eindringen. Es kam anders.

Mit einem falschen Schlüssel, so vermutet es die Polizei, haben unbekannte Täter versucht in einen Rohbau auf dem Höhenweg in Schmallenberg einzubrechen.

Dabei brach der Schlüssel allerdings ab. In das Gebäude konnten die Täter daher nicht mehr eindringen. Die Tatzeit war am vergangenen Samstag, zwischen 12 Uhr und 16 Uhr.

Hinweise gesucht

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Fredeburg unter 02974 - 90 200 entgegen.

