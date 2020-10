Blaulicht Zwei Einbrüche am Wochenende in Schmallenberg

Schmallenberg. Die Täter versuchten sich an einem Wohn- und Geschäftshaus und an einem Autohaus. Dort waren sie erfolgreich, die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Auf ein Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße hatten es Einbrecher am Wochenende abgesehen. Zwischen Freitag und Montag hebelten die Täter eine Tür auf. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude. Über die Beute liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, hebelten ebenso unbekannte Täter die Nebentür eines Autohauses an der Straße „Auf der Lake“ auf. Anschließend durchsuchten sie die Werkstatt, die Büroräume und das Lager. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher eine Geldkassette. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.