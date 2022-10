Einbruch in Schmallenberger Wohnung: Hinweise gesucht

Schmallenberg. Unbekannte Täter sind in eine Schmallenberger Wohnung eingebrochen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Unbekannte Täter sind in einer Wohnung in der Straße „Zum Hallenberg“ eingebrochen. Am Sonntag, 9. Oktober, hebelten die Unbekannten im Zeitraum zwischen 17 und 22 Uhr nach derzeitigem Erkenntnisstand die Tür auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren.

Dort entwendeten sie ein Handy und eine Kreditkarte. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

