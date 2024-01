Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Heiminghausen.

Bergwerk Einbruch in Tauchschule in Heiminghausen: Polizei ermittelt

Heiminghausen In eine Tauchschule in Heiminghausen ist eingebrochen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Details.

In Heiminghausen kam es im Zeitraum vom 30. Dezember, 16 Uhr, und Samstag (13. Januar), 8.10 Uhr, zu einem Einbruch in eine Tauchschule in einem stillgelegten Bergwerk. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den dortigen Lagerräumen. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und ein Fenster beschädigt, heißt es im Polizeibericht.

Lesen Sie auch:

Bislang konnten noch keine Angaben zu entwendeten Gegenständen gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen dreistelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Bad Fredeburg unter der Telefonnummer 02974-90200 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland